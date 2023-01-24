بداح العنزي



قدمت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان اقتراحا لاستحداث جدول اشتراطات ومواصفات خاصة بمواقف انتظار الحافلات بلائحة البناء.



وقالت الشلفان في اقتراحها: يعتبر النقل العام من أهم أركان التـطــور الحضـــري وخدمة مجتمعية مهمة للسكان، كما يلعب دورا جوهريا في الحد من الازدحام في الدولة، وبما أن رؤية المخطط الهيكلي العام للدولة تتضمن المساهمة في رفع مستوى جودة الحياة لسكانها من خلال أهداف عديدة منها توفير وسائل نقل متعددة لاسيما تحسين منظومة النقل الجماعي وكون مواقف انتظار الحافلات جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة، وحيث إن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة مبادرات متعددة لإقامة هذه المواقف والتحديات التي واجهت بعضها لعدم وجود اشتراطات ومواصفات خاصة تنظمها من الناحية التصميمية والتنفيذية وبما أن هذه منشآت تقام على أراضي الدولة المختلفة وتشكل جزءا من طابعها المعماري نقترح الآتي:



استحداث جدول اشتراطات ومواصفات خاصة بمواقف انتظار الحافلات بلائحة تنظيم أعمال البناء يشتمل على سبيل المثال لا الحصر:



٭ تصنيف أنواع مواقف الحافلات على حسب الحاجـــة والكثافـــات السكانية.



٭ طرق تحديد المواقع والمسافات بين المواقف.



٭ الحد الأقصى لارتفاع موقف الانتظار.



٭ معايير الإضاءة.



٭ الحد الأدنى لعدد المقاعد.



٭ الحد الأدنى لحمولة المقاعد.



٭ معايير لوحات الإعلانات الإرشادية بما يتوافق مع اللائحة المتبعة.



٭ معايير لوحات الإعلانات التجارية بما يتوافق مع اللائحة المتبعة.



٭ معايير سلة المهملات.



٭ معايير احتياجات ذوي الإعاقة والتقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



٭ معايير تواكب مفاهيم الاستدامة والمباني الخضراء.



مع ضرورة التنسيق مع هيئة الطرق والنقل البري وشركات النقل العام ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأي جهات معنية أخرى للوصول لأفضل الحلول.