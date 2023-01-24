

استضافت شركة العقارات المتحدة «ش.م.ك-عامة»، إحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخرا مجموعة من طلبة كلية الهندسة المعمارية بجامعة الكويت في جولة دراسية إلى مشروع «ضاحية حصة».

وبدأ الثمانية عشر طالبا جولتهم بعرض تقديمي مفصل قدمه مدير التصميم في إدارة التطوير في شركة العقارات المتحدة م.محمد الأشقر، وجرى تقديم العرض في مركز مبيعات ضاحية حصة، حيث سلط الضوء على مجموعة من الموضوعات بما في ذلك مفهوم تطوير مشروع ضاحية حصة، واعتبارات الموقع وتأثيرها على البناء والمخطط الرئيسي، بالإضافة إلى العناصر والمكونات ومواد البناء والتشطيبات، وكيف تم اختيارها، إضافة إلى تبني مبدأ الاستدامة خلال تصميم المشروع.

وخلال الزيارة الميدانية للموقع، أتيحت الفرصة أمام الطلاب أيضا لمعاينة واستعراض نماذج المشروع، ورؤية المواد المختارة، ومعاينة الموقع، وكانت تلك التجربة جديدة على الطلاب للتعرف على أول مشروع متعدد الاستخدامات يجسد نمط حياة جديد ومتكامل ومستدام في الكويت.



وشارك مدير الاتصال المؤسسي في شركة العقارات المتحدة، سالم الخلاقي، في التحكيم النهائي للدرجات، حيث حضر العروض التقديمية النهائية لطلاب السنة الثالثة بكلية الهندسة المعمارية في جامعة الكويت.



وفي معرض تعليقه على العروض التقديمية، قال مدير التصميم في الشركة، محمد الأشقر: أجد دائما أنه من الممتع معاينة أفكار ومفاهيم متطورة في الهندسة المعمارية، فقد وجدت مفاهيم رفيعة للغاية من قبل الطلاب ولا يسعني سوى أن أثني عليهم وعلى أساتذتهم.



من جهته، قال نائب رئيس إدارة التسويق والإعلام في شركة العقارات المتحدة، ناصر القلاف: كوننا مطورا عقاريا كويتيا، فلدينا هدف راسخ في بناء قدرات الجيل القادم من المهندسين المعماريين في الكويت.

ونحن نتطلع إلى المزيد من هذه الشراكات مع المؤسسات التعليمية في المستقبل.

وأضاف القلاف: لدى الطلاب الكثير للاستفادة منه في مثل هذه الزيارات الميدانية، حيث سيتمكنون من تعلم دروس رئيسة في مجال التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة.