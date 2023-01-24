

وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن لجان امتحانات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر 2023/2022، ونص السؤال على ما يلي:



في شأن لجان امتحانات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر 2023/2022، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما آلية تكليف رؤساء لجان امتحانات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر 2023/2022؟



2- هل يسمح لمن له قرابة من الدرجة الأولى برئاسة لجنة لمراقبة الاختبارات؟



3- هل سبق أن حوسب أو شكلت لجنة تحقيق مع رؤساء لجان ثبت تقصيرهم في عملية مراقبة الاختبارات؟



4- هل تعقد لجان مختصة مقارنة بنتائج الثانوية في الفصل الأول مع الثاني ليتبين أسباب الاختلاف في النتائج؟ وهل لجان المراقبة سبب في ذلك الاختلاف؟



5- ما أسباب ازدياد عدد الطلاب في مدارس معينة دون غيرها؟



6- ما آلية قبول اعتذار المديرين عن اللجان؟ يرجى تزويدي بأسماء المعتذرين، وهل قبل اعتذارهم؟ وما أسباب اعتذارهم؟



7- هل حوسب المدير الذي أشرف على اختبارات طلاب وتبين أن نتائجهم فوق المعدل.



8- ما سبب تفاوت عدد الطلاب في لجان الثانوية العامة، حيث لوحظ وجود لجنة تحتوي على 120 طالبا وأخرى تجاوز 600 طالب أو 580 طالبا؟