وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن لجان امتحانات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر 2023/2022، ونص السؤال على ما يلي:
في شأن لجان امتحانات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر 2023/2022، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما آلية تكليف رؤساء لجان امتحانات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر 2023/2022؟
2- هل يسمح لمن له قرابة من الدرجة الأولى برئاسة لجنة لمراقبة الاختبارات؟
3- هل سبق أن حوسب أو شكلت لجنة تحقيق مع رؤساء لجان ثبت تقصيرهم في عملية مراقبة الاختبارات؟
4- هل تعقد لجان مختصة مقارنة بنتائج الثانوية في الفصل الأول مع الثاني ليتبين أسباب الاختلاف في النتائج؟ وهل لجان المراقبة سبب في ذلك الاختلاف؟
5- ما أسباب ازدياد عدد الطلاب في مدارس معينة دون غيرها؟
6- ما آلية قبول اعتذار المديرين عن اللجان؟ يرجى تزويدي بأسماء المعتذرين، وهل قبل اعتذارهم؟ وما أسباب اعتذارهم؟
7- هل حوسب المدير الذي أشرف على اختبارات طلاب وتبين أن نتائجهم فوق المعدل.
8- ما سبب تفاوت عدد الطلاب في لجان الثانوية العامة، حيث لوحظ وجود لجنة تحتوي على 120 طالبا وأخرى تجاوز 600 طالب أو 580 طالبا؟