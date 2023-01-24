اتجه الدولار نحو التراجع لرابع جلسة على التوالي مقابل اليورو أمس حيث صعدت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.087 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر عند 1.08875 دولار. وساعد اليورو في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، وستستمر في الارتفاع خلال الأشهر التالية. ويعتبر نوت من الصقور بين صانعي السياسة، وقد تم اعتبار هذا التصريح بمنزلة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتراجع إلى ربع نقطة من مارس.