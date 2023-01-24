حافظت ألمانيا على صدارة قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء خلال العام الماضي 2022، واحتل طالبو اللجوء السوريون المرتبة الأولى ومثلوا ثلث المتقدمين.



وكشفت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» (welt) الألمانية عن ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بمقدار الثلث مقارنة بالعام 2021، إذ بلغ تعدادهم 226 ألفا و467 شخصا، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.



وأوضحت الصحيفة أنها استندت في معلوماتها إلى وثيقة سرية من المفوضية الأوروبية حملت عنوان «تقرير لأوضاع الهجرة واللجوء». ووفق بيانات تقرير المفوضية، فقد احتلت فرنسا المركز الثاني بعدد طلبات لجوء بلغ 154 ألفا و597 طلبا، تلتها إسبانيا بـ 116 ألفا و952 طلب لجوء، ثم النمسا بـ 108 آلاف و490 طلب لجوء، بحسب تقرير لموقع «تلفزيون سوريا».



أما الوجهات الأقل شعبية لطالبي اللجوء، فكانت: سلوفاكيا (544 طلب لجوء) ولاتفيا (622 طلب لجوء).



أما هنغاريا التي تضع قيودا على منح اللجوء، فاقتصرت أعداد طالبي اللجوء فيها على 46 طلبا فقط.



وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على الحماية السياسية في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال 2022، بلغ 923 ألفا و991 شخصا، بزيادة بلغت 46.5% عن عام 2021.



وبحسب المصدر، فقد وصل ثلث المتقدمين في ألمانيا من سورية، ثم أفغانستان (17%) فتركيا (10%) والعراق (6.7%).