تحدثت الفنانة أصالة عن خلافها الأخير مع الفنان جورج وسوف، بسبب تجاهل الأخير لها، في حفل «تريو نايت» الذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم ليلة رأس السنة، وقالت إنها كانت تتمنى أن تشاركه الغناء، بعد أن حرصت على حفظ العديد من أغانيه، ولكن الظروف وقتها لم تسمح بتحقيق هذا الأمر، مؤكدة اعتزازها بالفنان جورج وسوف خاصة أنه أعز أصدقاء والدها.



وتابعت أصالة خلال لقائها مع برنامج «insider بالعربي»: «ما بقدر أشيله من قلبي فجأة، هو مزروع بقلبي وكل ذكريات طفولتي، وموقف مثل ما حدث بالحفلة ما بيخليني أحكم عليه، هحس أني بظلمه أو يكون في شيء من الأنانية».



وأقيم حفل «تريو نايت» على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك به باقة من ألمع نجوم الوطن العربي مثل، نجوى كرم، ونوال الزغبي، إليسا، ونانسي عجرم، وصابر الرباعي، ووليد توفيق، ووائل كفوري، وأنغام، وبهاء سلطان، وعاصي الحلاني ولطيفة، وأصالة.