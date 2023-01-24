تواصل السلطات الألمانية التحقيق ضد المغنية الألمانية ميلاني مولر (34 عاما) للاشتباه في أدائها تحية هتلر في فيديو لايزال رائجا بعد نحو أربعة أشهر من نشره، وذلك حسبما أكد متحدث باسم الادعاء العام ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاثنين.



وبدأ مكتب المدعي العام في مدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا بالفعل التحقيقات بعد ظهور مقطع الفيديو في سبتمبر الماضي.



ولم يعلن المتحدث تفاصيل عن التحقيقات الجارية، كما لم يذكر موعد انتهاء التحقيقات. ونفت مولر بشدة هذه الاتهامات ونفت أي صلة لها بالتطرف اليميني، موضحة أنها لم تؤد التحية النازية، بل كان الغرض من الإيماءة الظاهرة في الفيديو تحميس الجمهور.