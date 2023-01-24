يواصل «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» هيمنته على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية، محققا إيرادات بلغت 19.7 مليون دولار في أسبوعه السادس، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وتجاوزت عائدات فيلم الخيال العلمي من إخراج جيمس كامرون عتبة الملياري دولار حول العالم، في أفضل أداء لفيلم منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، مع تحقيق 598 مليون دولار محليا، و1.42 مليار دولار عالميا.



وقد جعل ذلك من الفيلم الذي أنتجته «ديزني» و«تونتيث سنتشري» سادس عمل سينمائي يتجاوز عتبة ملياري دولار (من دون تصحيح العائدات بحسب نسب التضخم)، لكنه لايزال متأخرا عن «أفاتار» بجزئه الأول بحوالي مليار ونصف المليار دولار.



وفي المرتبة الثانية، حل الفيلم العائلي «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» من إنتاج «يونيفرسال»، ويشارك فيه أنطونيو بانديراس وسلمى حايك وفلورنس بيو، بتقدم مرتبة عن الأسبوع الماضي، مع إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.



وبتراجع مركز واحد، حل فيلم «M3GAN» («ميغان») من إنتاج «يونيفرسال» و«بلومهاوس بروداكشنز»، مع إيرادات بلغت 9.8 ملايين دولار.



وجاء في المركز الرابع فيلم «ميسينغ» مع إيرادات بلغت 9.3 ملايين دولار.



وحل في المركز الخامس فيلم «إيه مان كالد أوتو» بطولة توم هانكس مع إيرادات بلغت 9 ملايين دولار.