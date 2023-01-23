ناصر العنزي



تأهل السالمية لملاقاة الكويت في الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير بعد فوزه على الشباب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب علي صباح السالم.



ولم يتمكن الفريقان من الوصول للمرمى في الشوط الأول رغم نشاط اللاعبين في تنظيم الهجمات، ولم يكن التفاهم حاضرا بين مهاجمي السالمية جمعة سعيد وعذبي شهاب وكارلوس منديس، وكان الأخير الأكثر خطورة وتمكن من المرور من دفاع الخصم أكثر من مرة وسدد كرة قوية حولها الحارس سعد العنزي إلى ركنية، كما سدد فواز العتيبي كرة قوية مرت بحانب القائم .



ولم يركن الشباب للدفاع بل دفع مدربه عيد سابچ لاعبيه للهجوم عبر تحركات خط الوسط المكون من سليم مامادو وعمر بوحمد ومحمد زنيفر وفي الجناحين اوسينو ونداي وفي المقدمة عمر ويد، واخترق أوسينو دفاع السالمية وسدد بقوة تمكن الحارس أحمد عادي من صدها.



وفي الشوط الثاني أشرك مدرب السالمية محمد ابراهيم لاعبه مبارك الفنيني لتعزيز الهجوم واضاع جمعة سعيد فرصة التقدم بالنتيجة وسدد كرته في الشباك من الخارج، وفي الدقيقة 66 تلقى مهاجم الشباب عمر ويد البطاقة الحمراء ، وبعدها تمكن السالمية من التقدم بالنتيجة بهدف من ركلة جزاء بإمضاء البديل أسو رستم "80"، وكاد بديل الشباب احمد مصطفى ان يصيب الهدف في الوقت بدل الضائع وتصدى لكرته أحمد عادي.



أدار المباراة الحكم هاشم الابراهيم ووجه بطاقة حمراء مستحقة للاعب الشباب عمر ويد.