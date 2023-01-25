

أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة مدربه فرانك لامبارد بعد سلسلة من النتائج السيئة تركته يصارع الهبوط.



وكانت آخر مباراة خاضها «التوفيز» تحت قيادة لامبارد في الهزيمة 0-2 يوم السبت بالدوري أمام مضيفه وست هام يونايتد، والتي تركت إيفرتون في المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 15 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين عن الأمان. وقال النادي في بيان: «التزام وتفاني فرانك وفريقه المعاون كان نموذجا يحتذى طوال فترة وجودهم في النادي، لكن النتائج الأخيرة والموقف الحالي في الدوري يعني أنه يجب اتخاذ هذا القرار الصعب».



وأضاف: «يتوجه الجميع في إيفرتون بالشكر لفرانك وطاقمه التدريبي على جهودهم خلال 12 شهرا مليئة بالتحديات. نتمنى لفرانك وكل فريقه التوفيق والنجاح مستقبلا».



وأشار إيفرتون إلى ان بول تايت وليتون باينز سيقودان تدريبات الفريق حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.