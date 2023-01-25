

قال قائد أرسنال، النرويجي مارتن أوديغارد، إن فريقه لا يهتم بمنافسه مان سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يواصل فيه تركيزه على تقديم أداء رائع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن «المدفعجية» صاحب الـ 50 نقطة يتقدم على «السيتي» بفارق خمس نقاط بصدارة الدوري، بعدما خطف الفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 3-2 على مان يونايتد الأحد.

ويعد مان سيتي المنافس الأقرب إلى الصدارة، لكن حامل اللقب لعب مباراة أكثر من أرسنال، والذي يلتقيه في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.

ولم يبد أوديغارد اهتمامه بما يفعله مان سيتي، حيث قلص فريق المدرب جوسيب غوارديولا الفارق من ثماني نقاط إلى نقطتين فقط قبل فوز أرسنال على مان يونايتد.



وقال أوديغارد لدى سؤاله عما إذا كانت المباراة ستكون مليئة بالضغوط بسبب آخر فوزين لمان سيتي: «لا بكل صراحة لا نهتم بمان سيتي أو أي فريق آخر».

وأضاف: «لقد توقعنا فوزهم، لذلك لم يكن ذلك مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا ركزنا على مباراتنا من أجل تحقيق الفوز مثلما فعلنا.



الطريقة التي فزنا بها في تلك المباراة كانت مميزة جدا بالنسبة لنا، وأشعر بأن ذلك سيساعدنا كثيرا».