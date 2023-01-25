

يخوض برشلونة اختبارا صعبا عندما يلاقي ريال سوسييداد اليوم في ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم.



ويستضيف برشلونة الفريق الباسكي في مسعاه لمواصلة المسار إلى ثاني ألقابه في عهد المدرب تشافي هرنانديز، بعدما ظفر أخيرا بالكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد 3-1 في العاصمة السعودية الرياض.

لكن رغم ذلك يدخل النادي الكاتالوني المباراة متسلحا بفوز هزيل في الدوري على حساب خيتافي المتواضع 1-0.



وحتى لو أنه استعرض في الدور السابق أمام فريق سبتة من الدرجة الثالثة بخماسية نظيفة، فإن المهمة تبدو أكثر تعقيدا ضد ريال سوسييداد الفريق المفاجأة هذا الموسم الذي لايزال متمسكا بالمركز الثالث في الدوري.

رغم ذلك يبقى المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه مرشحين للعبور، خصوصا أن برشلونة صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في هذه المسابقة (31 لقبا)، سبق أن فاز في المواجهات السبع الأخيرة مع سوسييداد.



لكن الأخير حقق سلسلة انتصارات مثيرة مع فوزه بسبع مباريات متتالية في كل المسابقات، رغم مشاكل الإصابات في الفريق.

لكن يمكن لرجال إيمانول ألغواسيل جعل الأمور صعبة على الكاتالان بخط دفاعه القوي.

والمفارقة في هذه المباراة، أن ليفاندوفسكي سيلتقي مجددا الحكم جيل مانسانو، إذ إنه الحكم نفسه الذي منحه بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، ما أدى إلى إيقاف الپولندي لثلاث مباريات.



وفي المواجهة الأخرى بربع النهائي أيضا، يلعب أوساسونا الذي أقصى ريال بيتيس حامل اللقب في الدور السابق، أمام إشبيلية الذي يعاني في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الخامس عشر.



وفي الدوري الإسباني، واصل فالنسيا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ألميريا 2-2 في ختام المرحلة الثامنة عشرة.



وحصل الضيوف على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أهدرها البلجيكي لارجي رمضاني.



ونجح فالنسيا في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه الهولندي جاستن كلويفرت (48)، لكن ألميريا أدرك التعادل بعد ست دقائق بواسطة المدافع شومي (54).



ومنح القائد خوسيه غايا التقدم لفالنسيا مرة ثانية في الدقيقة 65، ورد الضيوف بهدف فرانشيسكو بورتيو (74).

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها فالنسيا في تحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين، وسقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.



في المقابل، سقط ألميريا في فخ التعادل للمرة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة الني لم يذق فيها طعم الفوز فرفع رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الرابع عشر.