



أكمل باريس سان جرمان عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا بفوزه الكبير على مضيفه بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة 7-0 بينها خماسية تاريخية لهدافه الدولي كيليان مبابي في دور الـ 32.



وسجل مبابي الخماسية في الدقائق 29 و34 و40 و56 و79، وأضاف البرازيلي نيمار (33) والإسباني كارلوس سولير (64) الهدفين الآخرين. وهذه الخماسية هي الأولى لمبابي في مسيرته الكروية، لكنها أيضا الأولى في تاريخ سان جرمان منذ تأسيسه في العام 1970، حسب ما أشار إليه النادي عبر حسابه على تويتر.

ورفع وصيف بطل العالم رصيده مع النادي الباريسي إلى 196 هدفا، وأصبح على بعد أربعة أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للنادي الأوروغوياني إدينسون كافاني. وفي الدور المقبل، سيلاقي سان جرمان غريمه مرسيليا الشهر المقبل.



ألمانيا



يحل فرايبورغ الرابع ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الثاني في قمة مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني.



ويتساوى الفريقان برصيد 30 نقطة لكل منهما. تحتدم المعركة على الوصافة والمراكز المؤهلة الى المسابقة القارية، إذ تفصل أربع نقاط فقط بين صاحبي المركز الثاني والسابع.



ويتطلع فرانكفورت، بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي، لمواصلة نتائجه المميزة بعد أن حافظ على سجله خاليا من الهزائم لأربع مباريات تواليا (ثلاثة انتصارات وتعادل)، آخرها فوز بثلاثية نظيفة على شالكه.



وستصب هذه المباراة أيا كانت نتيجتها في مصلحة أونيون برلين الثالث، شريطة فوزه اليوم على مضيفه فيردر بريمن صاحب المركز العاشر الذي خسر مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري.



ويتطلع بوروسيا دورتموند المنتشي بعودة المهاجم العاجي سيباستيان هالر الى البناء على الفوز المثير 4-3 على ضيفه أوغسبورغ الاحد، عندما يحل على مايتنس اليوم. وفي باقي المباريات اليوم، يلتقي أوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وباير ليفركوزن مع بوخوم.