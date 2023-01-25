

بلغت البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب 2012 و2013، نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في التنس، بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة عالميا 6-4 و6-1 في ملبورن، فيما حسم اليوناني ستيفانوس تسيتسياس تأهله إلى المربع الأخير على حساب التشيكي ييري ليهيتشيكا 6-3، 7-6 (7/2) و6-4.



وضربت أزارينكا موعدا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المتغلبة على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و6-4، فيما يلاقي تسيتسيباس الروسي كارن خاتشانوف في نصف النهائي.



وهذه أول مرة تبلغ أزارينكا، المصنفة 24 عالميا، نصف نهائي ملبورن منذ إحرازها لقب 2013.



قالت البيلاروسية (33 عاما) بعد المباراة وهي ترتدي قميص فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الذي تشجعه منذ نحو 10 سنوات «حاولت الاستفادة من فرصي خلال التبادلات الطويلة.

فخورة بأني طبقت خطتي بشكل جيد. من الجيد ان أبلغ نصف النهائي مجددا».



وتابعت: «العام الماضي لم ألعب بشكل سيئ، لكن لم أكن حاضرة ذهنيا. كنت قلقة، مترددة، لذا عملت كثيرا على الناحية الذهنية».



من جهتها، حسمت ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، مواجهة بين بطلتي غراند سلام سابقتين أمام اللاتفية أوستابنكو المتوجة برولان غاروس عام 2017 بنتيجة 6-2، 6-4.



تسيتسيباس أمام خاتشانوف



وتأهل تسيتسيباس المصنف رابعا عالميا والبالغ 24 عاما، إلى نصف النهائي الرابع له في أستراليا (بعد 2019، 2021، و2022)، وسيواجه خاتشانوف (مصنف 20 عالميا)، في مسعاه لبلوغ النهائي الأول له في ملبورن.



وأمام ليهيتشكا، فاز اليوناني بالمجموعة الأولى بسلاسة، فتقدم بعد كسر الإرسال بـ 3 أشواط نظيفة منحته أفضلية مريحة.

لكن في المجموعة الثانية بدأ التشيكي بالوقوف ندا لتسيتسيباس على غرار الشوط الرابع، حيث أنقذ اليوناني 5 نقاط كسر. غير أنه عاد في المجموعة الثالثة وحسمها بسهولة ليظفر بالمباراة.



وهذه المرة الأولى يبلغ خاتشانوف نصف نهائي أستراليا المفتوحة ليعادل أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى عندما وصل العام الماضي إلى الدور ذاته في الولايات المتحدة المفتوحة قبل أن يسقط أمام النرويجي كاسبر رود.



وكان خاتشانوف وضع حدا لمغامرة الأميركي سيباستيان كوردا بتكرار إنجاز والده بفوزه عليه 7-6 (7-5)، 6-3، 3-0 قبل انسحاب الأخير لإصابة في معصم يده.