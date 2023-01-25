

القاهرة - سامي عبد الفتاح



واصل الاتحاد السكندري صحوته في سباق الدوري المصري محققا فوزه الثاني تواليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15، بالفوز على ضيفه حرس الحدود 1-0 سجله المدافع محمود علاء في الدقيقة 83 من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 25 نقطة صعد بها إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد حرس الحدود الذي تلقى الخسارة الثامنة هذا الموسم والثانية تواليا، عند 11 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير.



وأوقف إنبي سلسلة من 3 هزائم متتالية عندما اقتنص فوزا قاتلا من مضيفه فاركو 1-0 بملعب الاسكندرية سجله المدافع علي فوزي (90+9 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز الـ 15 فيما تجمد رصيد فاركو عند 13 نقطة أيضا في المركز الـ 13.



وفرض طلائع الجيش تعادلا سلبيا على مضيفه سيراميكا كليوباترا ليرفع سيراميكا رصيده الى 17 نقطة في المركز الـ 10، وطلائع الجيش الى 15 نقطة في المركز الـ 12.



كما فشل الإسماعيلي بقيادة مدربه الثالث هذا الموسم أحمد حسام «ميدو» في تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا، واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه أسوان بملعب الأخير الذي اهدر له المغربي أحمد بلحاج ركلة جزاء في الدقيقة 27، وبذلك رفع اسوان رصيده الى 18 نقطة في المركز الـ 9 والإسماعيلي إلى 9 نقاط في المركز الـ 18 والأخير.