

أسامة أبو السعود



شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في بينالي الفنون الإسلامية الأول المقام في جدة، بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «أول بيت».



وقد جاءت مشاركة المجلس من خلال قطاع الآثار الإسلامية «مقتنيات مجموعة الصباح الأثرية» بأكثر من 130 قطعة أثرية، وتعد هذه المشاركة تكريما لذكرى المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي أسس هذا المجموعة، وحرص على أن تكون من أفضل المجموعات الأثرية للقطع والتحف الإسلامية في العالم، كما تأتي هذه المشاركة احتفاء بذكرى مرور أربعين عاما على إنشاء دار الآثار الإسلامية.



وقد حضر افتتاح البينالي الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د.محمد خالد الجسار، والشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد، نيابة عن مجموعة الصباح الأثرية.



الجدير بالذكر أن مجموعة الصباح الأثرية تعتبر من أفضل المجموعات الأثرية في العالم، من حيث المقتنيات التي تسرد نموذجا من تاريخ الحضارة الإسلامية.

وقد كان لهذه المجموعة الأثر الكبير في إظهار الجانب الثقافي للكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، من خلال بعض القطع التي كانت خارج الكويت.



معرض القاهرة الدولي للكتاب



من جهة أخرى، يشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب، بجمهورية مصر العربية.



ويفتتح المعرض فعالياته اليوم الأربعاء 25 الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار «معا نقرأ.. نفكر.. نبدع».

وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض في هذه الدورة، والكاتب كامل كيلاني ليكون شخصية معرض كتاب الأطفال.



وتأتي مشاركة المجلس الوطني في معرض القاهرة الدولي للكتاب لإبراز دور الكويت الثقافي في المحافل الثقافية، وحرصها على دعم الثقافة العربية، وإفادة القراء والباحثين من خلال الإصدارات الثقافية، والدراسات العلمية، ولكون معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أهم وأضخم معارض الكتاب العربية والعالمية.



ويشارك المجلس الوطني في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين، الأول سيكون في القاعة الرئيسية للمعرض، أما الآخر فسيكون لبيع إصدارات المجلس الدورية، وهي: «من المسرح العالمي»، و«عالم الفكر»، و«عالم المعرفة»، و«إبداعات عالمية»، و«الثقافة العالمية»، ومجلة «العربي»، وكذلك «العربي الصغير»، بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بإدارة البحوث والدراسات والتخطيط، والسلسلة التراثية الخاصة «من التراث العربي».