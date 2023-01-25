

استقبل بنك الخليج موزة عبدالوهاب علي العصفور، الفائزة بالجائزة الكبرى في سحب حساب مليونير الدانة، البالغة قيمتها 1.5 مليون دينار، والذي جرى منذ أيام، وسط متابعة واسعة من الجمهور، على قنوات التواصل للبنك، وإذاعة 360 إف إم، وذلك بإشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة آرنست آند يونغ.



وعقب إنهاء إجراءات تسلمها الجائزة، وإيداع قيمة الجائزة بقيمة 1.5 مليون دينار في حسابها الشخصي، عبرت مليونيرة الدانة الجديدة موزة العصفور عن فرحتها وسعادتها، بهذا الحدث الاستثنائي في حياتها، معربة عن شكرها لبنك الخليج.



وعبرت معلمة الأجيال والتي تقاعدت بعد سنوات طويلة من العمل في تعليم الأطفال، عن ولائها الشديد لبنك الخليج، إذ فتحت أول حساب لها في البنك منذ أكثر من 40 عاما، مشيرة إلى أن «الخليج» دائما متميز في خدماته، واهتمامه بعملائه، سواء من حيث التعامل الشخصي بالفروع، أو من خلال المنتجات المتميزة التي يوفرها.

وقالت: كانت فرحتي بالفوز هذه المرة مختلفة كليا، ودائما أنا على قناعة أن بنك الخليج يكافئ عملاءه على ولائهم، ولهذا ومنذ مدة طويلة أنصح أبنائي وأحفادي بأن يوفروا أموالهم ومدخراتهم في بنك الخليج، وبالتحديد في حساب الدانة الذي يعد أفضل حساب توفير في الكويت مشيرة إلى أنها تعتزم استثمار مبلغ الجائزة في القنوات الاستثمارية المتميزة التي يوفرها «الخليج».

من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، محمد القطان: نبارك للفائزة موزة العصفور الفائزة بالجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة، مؤكدا حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على الحفاظ على عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم.

يذكر أن السحب المقبل للفوز بمليون دينار كويتي سيقام في 13 يوليو المقبل، علما أن آخر موعد للمشاركة في السحب نصف السنوي تنتهي في 31 مارس، في حين ستكون الجائزة الكبرى وقيمتها 1.5 مليون دينار في 18 يناير 2024 على أن يكون آخر موعد للإيداع والتأهل للسحب في 30 سبتمبر.