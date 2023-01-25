

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الاسبوعين الأول والثاني في شهر يناير لسنة 2023، بالإضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي واجلي سارفيراز ابراهيم، وذلك عن شهر ديسمبر 2022 والفائز بالسحب ربع السنوي الرابع لسنة 2022 وهي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25000 دينار للفائز عادل مشاري الحبيب.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: فاطمة فيصل حسين، سارع جدوع الرشيدي، فيصل عبدالرحمن الجبر، فهد حمدان العتيبي، سهام عبدالله المسيري، صالح أرشيد العازمي، بدر فهد الفرهود، سالم علي الرشيدي، أبرار أحمد العازمي، هياء محمد المطيري، أحمد حسين الكندري، أفراح محمد سيد، حمد مانع الشمري، حسين شقير الرشيدي، سعد محمد العتيبي، ملفي ردن المطيري، نادية فهد الشحومي، نوال شنار البخيت، فيصل رمحان السليماني، خالد محمد العجمي.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.