

حقق دان برادبري، صاحب لقب Joburg Open 2022، إنجازا مميزا وفريدا، مسجلا في الحفرة رقم 17 من تسديدة واحدة، خلال منافسات اليوم الأخير من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف.



وشارك برادبري في منافسات المجموعة الأولى يوم الأحد الماضي، وقام بالتسديد من مسافة 201 ياردة (6 أيرون) بعيدا عن الحفرة رقم 17، ليسجل من ضربة واحدة في الحفرة ما قبل الأخيرة، ويضمن الفوز بسيارة جينيسيس الجديدة G70 Shooting Brake 2.0 Sport.



وفي حديث عن جائزته الأولى في البطولة، قال برادبري: ركزت على الهدف قبل التسديد، وقلت مازحا ستكون السيارة من نصيبي. لقد كانت تسديدة رائعة، ولا أعتقد أنه كان بإمكاني تسديدها بشكل أفضل.



وفي تصريح عن سيارته الجديدة من جينيسيس، قال برادبري: الفوز بسيارة من هذا الطراز، أمر رائع لا يصدق.

إنها حقا سيارة مذهلة، وتستحق العناء.

قدمت جينيسيس خدمات مميزة وراقية طوال فترة البطولة، مزودة البطولة بأسطول من السيارات التي تولت مهمة توصيل جميع اللاعبين من الفندق إلى أرضية الملعب، جسدت تلك السيارات الرفاهية والفخامة بأجمل صورة. يسعدني في نهاية المطاف الفوز بسيارة جينيسيس، وتسلم المفاتيح مباشرة.



ويأتي تصميم طراز «G70 Shooting Brake» التي عرضت لأول مرة خلال مهرجان السرعة جوودوود 2021، من النموذج الأصلي من فئة السيدان الفاخرة G70، مع زيادة مساحة الصندوق الخلفي للسيارة الأمر الذي يمثل إضافة عملية للطراز.

كما يجسد الطراز الجانب الرياضي وقيم وإرث فلسفة تصميم جينيسيس المتأصلة والمعروفة بـ «الأناقة الرياضية».



وظهرت G70 Shooting Brake 2.0 Sport أول مرة في الشرق الأوسط في سبتمبر 2022، ويشير اسم Shooting Brake إلى نمط هيكل السيارة المتجذر في تاريخ السيارات في أوروبا، والذي يمثل مفهوما معتمدا لدى المصنعين في قطاع السيارات الفاخرة.



وصرح عمر الزبيدي، رئيس التنفيذي لعلامة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا: في ختام السنة الثانية من شراكتنا الممتدة لخمس سنوات كشريك رسمي للمركبات في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، نشهد اليوم أول فوز بسيارة جينيسيس من خلال تحدي التسجيل من تسديدة واحدة.



وأضاف: يسعدنا أن يكون اليوم الأخير من البطولة استثنائيا، ولا يمكن نسيانه، وحافلا بالمناسبات المميزة والفريدة التي أضفت مزيدا من المتعة والحماس على أجواء البطولة.

في الختام أود، وبالنيابة عن أسرة جينيسيس، أن نهنئ جميع اللاعبين على أدائهم وعلى تقديم أفضل ما لديهم.