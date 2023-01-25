

محمد الجلاهمة



أسفرت حملة للجنة الثلاثية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة حملة أمنية في منطقتي جليب الشيوخ وأمغرة عن ضبط 3 خادمات آسيويات في مكتب خدم وهمي و14 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات عربية وآسيوية وتمت احالة الموقوفين وعددهم 17 وافدا ووافدة الى ادارة الابعاد الاداري.



من جهة اخرى، ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ايضا في منطقة المهبولة القبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة. وقال مصدر امني إن الموقوفين الاربعة ضبطوا إثر الاشتباه في أنهم بحالة غير طبيعية ولدى تفتيشهم عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتمت احالتهم الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.