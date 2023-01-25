شهدت أوكرانيا استقالات وإقالات لمجموعة من كبار المسؤولين، امس، بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية عن فساد داخل الجيش الذي يخوض معارك ضارية ضد الهجوم العسكري الروسي المستمر منذ قرابة العام.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية، امس، إقالة 5 حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد اتهامات بالفساد من خلال عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها.

وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان، تاراس ميلنيتشوك، أن حكام مناطق دنيبروبتروفسك وزابوريجيا وسومي وخيرسون والعاصمة كييف سيغادرون مناصبهم، كما أقيل نائب وزير الدفاع ونائب وزير السياسة الاجتماعية ونائبان لوزير التنمية الإقليمية.



وعلق ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري الرئيس في تويتر قائلا إن «قرارات الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتعلقة بالموظفين تشهد على الأولويات الرئيسية للدولة.. الرئيس يرى المجتمع ويسمعه.

وهو يستجيب مباشرة لمطلب عام رئيسي، العدالة للجميع». ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع، فياتشيسلاف شابوفالوف، الذي كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير الإدارة الرئاسية، كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام، أوليكسي سيمونينكو.

كما استقال نائبان لوزير تنمية المجتمعات والأقاليم الأوكراني، امس، وهما فياتشيسلاف نيهودا، وإيفان لوكريا.



وعكست عمليات الإقالة هدف زيلينسكي المتمثل في طمأنة حلفاء أوكرانيا - الذين يرسلون مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لمحاربة الغزو الروسي - بأن حكومته لن تتسامح مطلقا مع التكسب غير المشروع بينما تستعد لهجوم جديد محتمل من قبل موسكو، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».



وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الپولندي ماريوش بلاشتشاك امس أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات «ليوبارد 2» الألمانية إلى أوكرانيا.

ودعا بلاشتشاك - في تغريدة على تويتر - ألمانيا للانضمام إلى تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد. بدوره، قال رئيس وزراء پولندا ماتيوس مورافيسكي إن وارسو ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضا مقابل تكلفة إرسالها دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا.

وطالب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في النقاش حول توريد محتمل لدبابات، بسرعة تسليم الدبابات الألمانية القتالية إلى أوكرانيا.



في المقابل، حذر الكرملين من أن تسليم كييف دبابات ليوبارد ألمانية الصنع «سيترك أثرا لا يمحى» على العلاقات مع برلين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا سيؤثر حتما على العلاقات بين روسيا وألمانيا.