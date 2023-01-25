أعلنت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الرسمية والوطنية عن اعتماد الهوية البصرية للاحتفال بالأعياد الوطنية للسنة الحالية 2023 وإنشاء موقع إلكتروني يتضمن دليلا شاملا لشعار الاحتفالات.



وقال عضو اللجنة ووكيل شؤون التلفزيون بوزارة الإعلام تركي المطيري في بيان صحافي إن احتفالات هذه السنة ستقام تحت شعار «عز وفخر»، وستكون ألوانه مستوحاة من روح التراث الوطني لتاريخ الاحتفالات الوطنية إذ تتضمن الألوان الأساسية من علم الكويت.



وأوضح المطيري أن شعار «عز وفخر» يقدم إطلالة مستفيضة بشأن فلسفة الشعار والألوان والخطوط وغيرها من العناصر التي تتيح لزوار الموقع استخدام مختلف خصائص الشعار والصور والتطبيقات التصويرية بهدف توحيد الهوية البصرية للاحتفالات الرسمية والوطنية.



وأضاف أن هناك أيضا ألوانا ثانوية مستوحاة من بيئتنا الطبيعية البرية والبحرية في تناغم تجسد دلالات الهوية البصرية للاحتفالات الوطنية في البلاد إضافة إلى خصائص الخطوط التي كتب بها الشعار. وذكر أن الموقع الإلكتروني يتضمن دليلا إرشاديا لخصائص الصور والأدوات الغرافيكية المساندة للهوية البصرية مرفقة بنماذج وتطبيقات، إضافة إلى أشكال ونماذج الإضاءة في الشوارع والمباني مع تطبيقات تصويرية لتكون للجميع ضمانا لتناغم الهوية البصرية للاحتفالات الرسمية والوطنية.