أسامة أبوالسعود



أعرب السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز نايف العتيبي عن استغراب اتحاد البترول من صعوبة الاختبارات النفطية التي تؤدي لاستبعاد الكفاءات الوطنية من خريجي الدبلوم والبكالوريوس للتخصصات النفطية من التعيين في القطاع النفطي من خلال رفع نسبة النجاح لقبولهم أو من خلال وضع اختبارات تعجيزية تكاد يكون فيه النجاح قليلا جدا.



وقال العتيبي إن الاتحاد ونقاباته طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة استيعاب الكفاءات الوطنية وتخفيف الشروط لاستيعابهم داخل القطاع.



من جهة اخرى، طالب رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي مؤسسة البترول الكويتية بإعادة النظر في اختبارات الدبلوم او إلغائها فورا.



ووصف الحربي، في تصريح صحافي، اختبارات الدبلوم بأنها «تعجيزية» ولا يمكن ان يجتازها احد بسبب صعوبتها وعدم معقوليتها، مع انه لا مجال لهم إلا العمل في القطاع النفطي نظرا لتخصصاتهم.