أدان رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة فيصل الصواغ قيام أحد سياسي الدنمارك زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف والمناهض للهجرة والإسلام، بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، واصفا اياه بـ«تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم».



وحذر الصواغ من مخاطر انتشار هذه الأعمال «التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف»، داعيا إلى «إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها من خلال تلك الممارسات المتطرفة التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية».



وقال الصواغ في بيان صادر عن مكتب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني في القاهرة، انه من غير المقبول عدم اتخاذ خطوة أو رد في مواجهة هذه الاحتجاجات التي كان ينبغي اتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل المنظمات الدولية حتى لا تتكرر مثل هذه الافعال الاستفزازية المستهدفة للمسلمين ويهين قيمهم المقدسة.



وشدد رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني والتنمية المستدامة، على «أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف» واقترح تدابير للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين وخلق حوارات لإبراز القيم الحقيقية للإسلام وطبيعته المسالمة من خلال زيادة الوعي العالمي بظاهرة الإسلاموفوبيا وعلى نشر المبادئ الأساسية للاعتدال والوسطية والحداثة للإسلام، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم من مواجهة التحديات المرتبطة بالإسلاموفوبيا.