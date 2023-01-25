مبارك الساير: سنواصل مساعينا للتواصل مع الشباب والأفراد الطموحين ذوي المهارات المتميزة

ندى أبوالنصر



انطلاقاً من هدفها بعيد الأمد المتمثل في دعم المواهب الكويتية وتمكين الشباب من أجل المستقبل، استضافت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده الفنانة الكويتية الشهيرة ريم البدر في معرض L-Finesse للفنون لعرض أهم وأروع مجموعتها.



حضر حفل الافتتاح سفير اليابان لدى الكويت مورينو ياسوناري ومبارك ناصر الساير عضو مجلس إدارة الساير القابضة، وبينغت شولتز الرئيس التنفيذي للعمليات، ومحمود أبو ظهر مدير أول أعمال لكزس وبدور الساير مدير التسويق - لكزس الكويت، وأعضاء الإدارة العليا، ومجموعة من عملاء لكزس الكرام وممثلين عن الصحافة ووسائل الإعلام.



وريم البدر هي فنانة ومبدعة كويتية نشأت في بيئة تعتز حقا بالفن، وهو ما ينعكس بوضوح في أعمالها، حيث تصور فرشاتها جمال الثقافات بطريقة تتجاوز الواقع، وتستخدم ريم أيضا الرسم للتعبير والتدريس من خلال ربط المشاعر بالألوان.



بدأت ريم البدر رحلتها الفنية في معهد الفنون التشكيلية في الكويت، وشاركت في العديد من المعارض مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكانت واحدة من مؤسسي العلامة التجارية المحلية «فن».



وبالمناسبة، قال مبارك ناصر الساير «نحن في لكزس سعداء بفتح قنوات جديدة لتمكين المواهب الاستثنائية في الكويت والاستفادة منها للارتقاء بإمكاناتها لآفاق جديدة، وسنواصل مساعينا للتواصل مع الشباب والأفراد الطموحين ذوي المهارات المتميزة للتعاون مع علامة لكزس التجارية التي تهدف لتكون أكثر من مجرد علامة تجارية رائدة للسيارات الفاخرة، وأن تلهم الأجيال بأسلوب حياة مبتكر».



بدوره، قال محمود أبو ظهر: «نحن متحمسون لاستضافة الفنانة ريم البدر في بوتيك لكزس L-Finesse لعرض أعمالها الفنية الاستثنائية. وباعتبارها العلامة التجارية الفاخرة الرائدة في المنطقة، فإن لكزس لديها فلسفة لا تقبل المساومة عندما يتعلق الأمر بالتصميم، الشكل، المظهر والضيافة وغيره. ولقد اتخذت لكزس خطوات جريئة خلال العقد الماضي لتحويل تصاميم السيارات إلى مستوى جديد تماما لتكون جاذبة وآسرة من جميع الزوايا، ومثالا على ذلك قطعة لكزس الفنية المبهرة... LS 500».



وعلى الصعيد الدولي، تتعاون لكزس العالمية مع أفضل وأرقى المحكمين والموجهين لرعاية المبدعين من جميع أنحاء العالم للحصول على جائزة لكزس للتصميم والتي تم إطلاقها في عام 2013، وهي مسابقة دولية للمبدعين الصاعدين من جميع أنحاء العالم. وتسعى الجائزة إلى المساهمة في المجتمع من خلال دعم المصممين والمبدعين الذين تظهر أعمالهم إمكانية تشكيل مستقبل أفضل. يحصل أربعة فائزين على فرصة نادرة لعمل نماذج أولية لتصاميمهم تحت إشراف كبار المصممين. توفر جائزة لكزس للتصميم عرضا عالميا لوسائل الإعلام للارتقاء بالمهن الاحترافية.



هذا، وأعربت الفنانة ريم البدر عن خالص تقديرها لعلامة لكزس التجارية على المجهودات الملهمة في مجال التصميم والفنون، معترفة بالدوافع الحقيقية لدى لكزس للاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة لأسلوب الضيافة اليابانية العريق «أوموتيناشي».



وأضافت: «أنا شخصيا أعتقد أن الفن ولكزس لديهما المزيد من فرص التعاون معا. وقالت: أنا متحمسة لرؤية رد فعل العملاء في هذا الحدث الفريد الذي تظهر فيه مجموعتي الفنية محاطة بـ L-Finesse. وتابعت: أعتقد أن L-Finesse هو خيار رائع للتواصل مع جمهور شغوف بالفنون وأسلوب الحياة، ويقع في إحدى أحدث وأهم وجهات التسوق وهي العاصمة مول».



بدورها، قالت بدور الساير، مدير التسويق - لكزس الكويت انه سيتم عرض اللوحات الأكثر تميزا في بوتيك L-Finesse، وستكون متاحة أيضا للعرض عبر الإنترنت. وسيستمر المعرض لمدة أسبوع واحد حتى 31 الجاري، وستتاح للعملاء أثناء زيارتهم لبوتيك L-Finesse الفرصة لمشاهدة اللوحات عن قرب، بالإضافة لاستكشاف عالم لكزس وأيضا الحرفية اليابانية، كل ذلك لكي تفي علامة لكزس التجارية بالتزامها بتقديم «تجربة مبهرة» لضيوفها الكرام.