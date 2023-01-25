كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة الفروانية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي إن الجولة على المحلات بمنطقة الفروانية قد أسفرت عن إغلاق محل وتحرير 7 مخالفات تمثلت في إضافة إعلان دون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمالة بشهادة صحية منتهية، بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات.



ودعا الرشيدي أصحاب المحلات الى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان الى الإغلاق الإداري.