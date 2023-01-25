قدمت عضوة المجلس البلدي م.فرح الرومي العديد من الأسئلة بخصوص عقود النظافة.



وقالت الرومي: تعتبر عقود النظافة من أهم العقود التي تبرمها البلدية والتي لها تأثير مباشر على نظافة المدن وصحة الأفراد، بالإضافة إلى أهميتها للمساعدة في تحديد طبيعة النفايات وحجمها وآلية تجميعها وتسهيل إعادة تدوير النفايات، فضلا عن التخلص منها بطريقة آمنة، ونظرا لتدني مستوى الأداء لمقاولي عقود النظافة والذي انعكس على عدم رضا المتخصصين والعامة على حد سواء، كانت الحاجة لتقييم الوضع الحالي لعقود النظافة للوقوف على أسباب القصور ولنتمكن من المشاركة في تقديم حلول بناءة وقابلة للتطبيق لما يخدم تحقيق الهدف المنشود لمدن آمنة ونظيفة ودعم مساعي الاستدامة وتمكين تحقيق الغاية من وجود مدن خضراء وذلك برفع مستوى الأداء لمقاولي النظافة من خلال طرح عقود نظافة متطورة وكذلك تبني حملات تساعد على زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لتقليل النفايات أو إعادة استخدامها وتدويرها، لذلك نقدم هذه الأسئلة والتي تعد خطوة أولى لتحقيق الأهداف المتوافقة مع رؤية 2035.



البيانات والدراسات الإحصائية



1- هل تمتلك البلدية قاعدة بيانات يمكن من خلالها بيان طبيعة وحجم النفايات وتوزيعها وتصنيفها حسب مناطق الكويت؟



2- هل تمتلك البلدية دراسات إحصائية لحجم النفايات وطبيعتها تمكنها من التخطيط وتقدير طبيعة الاحتياج لعقود النظافة؟



3- هل تمتلك البلدية دراسات إحصائية لحجم صناعة إعادة الاستخدام وإعادة تدوير النفايات وطبيعة وحجم النفايات المعاد استخدامها أو تدويرها؟



4- ما الآلية المتبعة لدراسات مسح وتقييم المحافظات والمدن والمناطق ومتابعة طبيعة وحجم النفايات؟



عقود النظافة



5- ما الأسس التي يتم بناء عليها إعداد الخطة الزمنية والمالية لإعداد وطرح عقود النظافة في البلدية؟



6- هل يتم إعداد عقود النظافة من خلال الجهاز الفني في بلدية الكويت أو تتم الاستعانة بمكاتب هندسية استشارية؟



7- هل يتم تحديث وتطوير عقود النظافة لمواكبة تزايد متطلبات تحقيق الاستدامة وإعادة التدوير؟



8- ما الأطراف المعنية بعقود خدمات النظافة من داخل البلدية وخارجها وما آلية التعاون والتكامل وتبادل البيانات مع هذه الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه العقود؟



9- ما نطاق عمل عقود الخدمات الاستشارية المتعلقة بخدمات النظافة، سواء الجارية أو المطروحة حاليا أو المدرجة مستقبليا في خطة البلدية؟



10- في حالة الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد عقود النظافة هل يتم إدراج شروط للتدريب أو تفعيل شروط التدريب إن وجدت لتدريب منتسبي البلدية للنهوض بأدائهم والاستفادة من هذه العقود الاستشارية، وإن كان يتم إدراجها وتمت الاستفادة فعلا من التدريب في عقود استشارية سابقة.



11- ما أسس تأهيل وتصنيف مقاولي عقود النظافة الحالية؟ وما آلية استبعاد المقاولين الذين تبين ضعف أدائهم؟ وهل تم استبعاد أي مقاول في العقود الحالية؟



12- ما حجم وقيمة ومدد وطبيعة عقود النظافة القائمة حاليا؟



13- ما الأسس والمعايير الحالية المتبعة لطرح عقود خدمات النظافة على محافظات، ومدن ومناطق الكويت؟



14- هل يتم الأخذ بالاعتبار تباين طبيعة النفايات في المدن والمناطق المختلفة واحتياجاتها وحجم النفايات والحاجة لإعادة تدويرها؟



15- ما طبيعة ونوع عقود النظافة التي تطرحها بلدية الكويت؟ وآلية دفع مستحقات مقاولي عقود النظافة؟ وهل يوجد بند للغرامات المتعلقة بجودة الأداء؟ وكيف يتم الإشراف على أداء مقاولي عقود النظافة؟



16- كيف يتم تحديد طبيعة ونطاق عمل مقاولي عقود النظافة التي تطرحها البلدية؟



17-هل يتم إدراج فرز وتصنيف النفايات في نطاق عمل مقاولي عقود خدمات النظافة وذلك لتمكين وتسهيل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للنفايات؟



18- هل يتم تقييم أداء مقاولي عقود خدمات النظافة للعقود السارية خلال مدة العقد وكيف يتم ذلك؟ وهل تم تقييم أداء مقاولي عقود النظافة بالعقود السابقة؟



الوعي المجتمعي



19- هل تمتلك البلدية تقييم ودراسات خاصة بمستوى الوعي المجتمعي والمسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بنظافة المدن؟



20- هل يتم تبني حملات توعوية لزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية؟ وإن وجدت ما آلية تحقيق الانتشار والتأثير المرجو منها؟