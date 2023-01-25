م.فهد علي الغانم: مصنع تجميع سيارات BMW في مصر يضم 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً

صالة مدينة العبور هي أولى صالات العرض بمصر والمنطقة التي تم تجهيزها بالتوافق مع هوية BMW Retail Next الجديدة



أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي الجديد لسيارات BMW وMINI في مصر، إحدى الشركات التابعة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، رسميا إعادة افتتاح مصنع BMW في جمهورية مصر العربية، مع خروج أول سيارة BMW من خطوط الإنتاج بعد فترة من التوقف، وذلك بحضور م.فهد علي الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، ومحمد قنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، ولفيف من الشخصيات المهمة في قطاع السيارات بمصر، إلى جانب رجال الإعلام والصحفيين المتخصصين في قطاع السيارات.



كما حضر مراسم إعادة افتتاح مصنع BMW وفد عالي المستوى من مجموعة BMW العالمية، يترأسه جون فيليب باران نائب الرئيس الأول لمجموعة BMW العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي شهد بدوره افتتاح أولى صالات العرض التي تم تجهيزها بالتوافق مع هوية BMW Retail Next الجديدة في مصر والمنطقة بأكملها، وهي صالة عرض مدينة العبور.



وكانت مجموعة جلوبال أوتو، قد استحوذت مؤخرا على المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل السابق للعلامتين الفاخرتين، في صفقة تضمنت الشبكة الحالية من مراكز الخدمة وصالات العرض، وكذلك مصنع تجميع سيارات BMW الذي يضم ثلاثة خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا.



ويعد المصنع المملوك لمجموعة «جلوبال أوتو» للسيارات هو المصنع الوحيد المملوك لوكيل محلي لعلامة BMW وليس للمجموعة الألمانية كما هو الحال مع باقي مصانع مجموعة BMW حول العالم، بالضافة الى أنه يتضمن خطوط دهان للسيارات وأقسام لحام، بخلاف الأفران ومحطات الفحص والتجميع النهائي للسيارات والاختبار المختلفة.



وجرى استئناف عمليات تجميع وإنتاج سيارات BMW المجمعة محليا، بالمصنع مؤخرا، على أن يتم إنتاج الطرازات X3 الجديدة وX4 الجديدة وX5 وX6 وقريبا X7 الجديدة به، وفقا لجدول زمني محدد.



BMW X5 أول سيارة تخرج من خطوط الإنتاج



وخرجت أول سيارة BMW من خطوط الإنتاج بمصنع مدينة السادس من أكتوبر، بعد استئناف عمليات التجميع والإنتاج، وهي للطراز BMW X5 xDrive40i. جاءت هذه السيارة الـ SUV الرياضية بامتياز مجهزة بمحرك من ست أسطوانات سعة 3 ليترات، يولد 340 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، كما تستعين بباقة عريضة من تجهيزات الراحة والترف، أبرزها المكيف الأوتوماتيكي رباعي المناطق، والشاشة عالية الوضوح بقياس 12.3 بوصة، الخاصة بالنظام المعلوماتي الترفيهي، وأخرى بقياس 12.3 بوصة للوحة العدادات، فضلا عن نظام صوتي من هارمان كاردون بقدرة 464 واط، وعجلات بقياس 20 بوصة، وأيضا فتحة سقف بانورامية، ومصابيح إضاءة أمامية تفاعلية فئة LED، وغيرها.



وتعليقا على إعادة افتتاح مصنع BMW في مصر، صرح م.فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو للسيارات قائلا: لدينا في مجموعة جلوبال أوتو للسيارات خطط وطموحات ورؤى مستقبلية كبيرة لمصنع BMW في مصر، نضمن بها توفير سيارات عالية الجودة قادرة على المنافسة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وهو ما يتسق أيضا مع توجه الدولة المصرية بتوطين صناعة السيارات، لذا ستقوم أولاد علي الغانم للسيارات عبر شركتها مجموعة جلوبال أوتو للسيارات بضخ استثمارات هائلة تقدر بأكثر من 150 مليون دولار أميركي بشكل تدريجي في جميع مرافق العلامة الفاخرة BMW، وسيكون لمصنع BMW نصيب الأسد منها.



من جانبه، علق محمد قنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، بقوله: يسعدني اليوم الإعلان عن إعادة افتتاح مصنع BMW في جمهورية مصر العربية، واستئناف عمليات الإنتاج والتجميع به، وخروج أول طراز من خطوط الإنتاج قريبا بعد توقف طويل، ولدينا خطط إنتاج طموحة لهذا المصنع، حيث سنبدأ باستئناف عمليات إنتاج طرازات X5 وX6، وفي الربع الثاني من عام 2023 سنبدأ إنتاج سيارات X3 الجديدة وX4 الجديدة، والبدء في إنتاج السيارة X7 الجديدة قبل انتهاء النصف الأول من العام الحالي.



وصممت صالة عرض مدينة العبور الجديدة، لتوفر أفضل تجربة عملاء ممكنة، بغرض تلبية أذواق واحتياجات عملاء BMW وMINI الأوفياء في مصر، حيث تمتد صالة العرض على مساحة 420 مترا مربعا، وتتسع لعرض 23 سيارة للعلامتين BMW وMINI، فضلا عن توافر قسم خاص بمجموعة BMW Premium Selection للسيارات المستعملة المعتمدة بضمان BMW.



منشأة متطورة



وسينضم لتلك المنشأة المتطورة مركز خدمة متكامل خلال العام، يمتد لمساحة 7000 متر مربع، كما سيشتمل على 60 نقطة خدمة لفحص الأعطال والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية المختلفة، مدعمة بأحدث الأجهزة والمعدات المصنعة خصيصا لتتوافق مع الهندسة التقنية الفائقة لسيارات BMW وMINI، ليكون أكبر مراكز الخدمة المعتمدة للعلامتين الفارهتين في مصر.



صالة عرض صديقة للبيئة



وقد تبنت صالة العرض الجديدة طرق وآليات تعزيز الاستدامة التي تنتهجها مجموعة BMW عالميا، منها: توليد الكهرباء من الألواح العاملة بالطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه في عمليات غسيل السيارات، وأيضا الاستعانة بمستشعرات للحركة في أنظمة الإنارة الداخلية لصالة العرض، لدعم توفير الطاقة، وغيرها من الطرق المستدامة الفعالة.