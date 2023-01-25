

عبدالحميد الخطيب



كشف النجم القدير عبدالرحمن العقل عن ان مسرحيته الجديدة «عرش دراكولا» سيتم عرضها أولا في دولة قطر الشقيقة على مسرح الدراما بالحي الثقافي «كتارا» ابتداء من 8 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم: زهرة عرفات، أحمد إيراج، محمد الرمضان، فهد البناي، فاطمة الأنصاري، وآخرون، والمسرحية تأليف أحمد العوضي وإخراج عبدالله البدر.



وقال أبو خالد في تصريح لـ «الأنباء»: قطر بداية جولة للمسرحية ستشمل الكويت وأيضا المملكة العربية السعودية، مستدركا: ما استغني عن الكويت ولا بد ان أعرض أعمالي المسرحية فيها، فجمهورنا راق ويفهم بالفن ويعشق المسرح، نحن أهل المسرح والمهرجانات المتميزة، ولدينا مواهب شبابية قوية بدأت تصنع بصمة مسرحية واضحة.



وعن دوره في المسرحية، أوضح النجم القدير: «عرش دراكولا» عبارة عن خلطة فكاهية جميلة تمزج بين الكوميديا والرعب، ومن خلالها نقدم قصة «غير» فيها اسقاطات اجتماعية، وطنية، إنسانية، ويمكن أن نقول إننا فيها نتكلم بلسان الناس، وأجسد خلالها شخصية «دراكولا الكبير»، مثنيا على فريقها الذي يضم نخبة من الفنانين المتميزين، متمنيا ان تنال المسرحية إعجاب كل من يحضرها.



جدير بالذكر ان النجم القدير عبدالرحمن العقل انتهى الفترة القليلة الماضية من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «البوشية»، من تأليف الكاتب فايز العامر، إخراج حسين أبل، ويشارك العقل في بطولته ومعه نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: جاسم النبهان، محمد جابر، محمد الصيرفي، شهاب حاجية، محمد الحملي، عبدالله الخضر، مشاري المجيبل، سلمى سالم، وغيرهم.