

ثمنت الفنانة منى شداد جهود وزارة الإعلام في سعيها الدائم إلى ان تكون للأغنية الكويتية خصوصا والعربية عموما نصيب من البرامج المتخصصة في هذا الجانب وهو الغناء الطربي وهذا ما تمت ترجمته من خلال برنامج «خالص التقدير» الذي يهتم بالطاقات الفنية البارزة والشابة في الكويت والدول العربية خاصة انه تم عرض العديد من الحلقات المتعددة والتي تمت فيها استضافة العديد من النجوم وأبرزهم الفنان عبدالعزيز أحمد والفنانة سماح والفنان سلطان المفتاح والفنان ماجد العويد والفنان حسن العطار والفنان جاسم بن ثاني والفنانة وفاء بوكيل والفنان عادل الرويشد والفنان عبدالقادر الهدهود والفنان عبدالله طارق والفنان سليمان الشلال.



وأضافت في تصريحها قائلة: لابد ان أتقدم بالشكر إلى المعنيين في هذا الأمر وهم كل من وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري وأيضا الى كل من وكيل الإعلام د.ناصر المحيسن على كلامه الطيب وتشجيعه ووكيل التلفزيون تركي المطيري الذي يعتبر راقيا في تعامله وبابه مفتوح للجميع وهو محب للجميع ويتابع كل التفاصيل وهو يعتبر «الدينامو» وأن أشكر دعمه للبرنامج ومدير المنوعات خالد بوحيمد وأسرة المنوعات على سعيهم ان تكون هذه النوعية من البرامج في إطار اهتمامهم وتقديرهم ومن خلال تقديمي للبرنامج يكون هناك حوار بعيد عن التقليدية وان يكون الجو «أسريا» بحيث يكون الضيف «ماخذ راحته» والمشاركة عبر أدائه عددا من الأغاني الطربية والتراثية المتنوعة ويتخللها عدد من الأسئلة التي يجيب عنها الفنان بكل أريحية.



وعن البرنامج قالت: يتواجد معي د.محمد البعيجان الذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية وتكون له مداخلة في الحوار والاستفادة من خبرته الكبيرة في المجال الموسيقي ووجود فريق فني محترف من خيرة أبناء وزارة الإعلام وفي مقدمتهم «النوخذة» المخرج القدير خالد بوحيمد مع وجود طاقات شبابية تسعى دائما ان يكون البرنامج مميزا في أعين المشاهدين وأيضا جهود المعد فالح العنزي في وضع الاعداد بصورة مناسبة الذي يحتاج إلى خبرة ودراية.



وأشارت الفنانة منى شداد ان البرنامج يتضمن أسماء مختلفة من الفنانين بحيث نستمتع مع أغانيهم ونجاحاتهم وأيضا التطرق الى الأغنية التي تتم تأديتها ونجاحها وإذا كان الفنان من الكويت أو الخليج يتم التطرق الى الأغنية التراثية والتركيز على الألوان الغنائية مثل السامري والخماري وعلى التفاصيل المهمة التي تكون مصاحبة لتلك الفنون وإذا كان الفنان من الوطن العربي يتم التركيز على الأغاني الطربية المشهورة.



وأضافت: بعد نجاح الموسم الأول من برنامج «خالص التقدير» الذي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت نستعد مع فريق العمل على إنجاز الموسم الثاني الذي سوف يكون أيضا مميزا من خلال الأسماء التي ستتم استضافتها خاصة ان تلفزيون الكويت يجب ألا يستهين به أحد لأنه «غير عادي».



يذكر ان برنامج «خالص التقدير» بقيادة المخرج خالد بوحيمد ومن تقديم منى شداد ويقود الفرقة الموسيقية د.محمد البعيجان وهو من إعداد الزميل فالح العنزي ومساعد المخرج بشار الديكان، أيمن فادي، علي جاسم، أحمد القطان ويتصدى لهندسة الصوت محمد الفضلي.