

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تدشين بطولته الرياضيــــة الاحترافيـــة «The Stadium» اليوم في حفل افتتاح ضخم يبدأ في الساعة 7:00 مساء على شاطئ المارينا، بالتعاون مع منصة Suffix، حيث ستمتد فعاليات البطولة على مدار أسبوعين حتى 6 فبراير.

وتقام البطولة على مرحلتين، اذ تتضمن المرحلة الأولى بطولة «البادل»، بتحديات بين أفضل الفرق الرياضية من الرجال وأفضل الفرق الرياضية من السيدات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مسابقة للأطفال، وذلك تحت إشراف من اتحاد البادل الكويتي، أما بالنسبة للمرحلة الثانية من البطولة الخاصة بالرجال، فتتضمن منافسات متنوعة لرياضات «تحدي اللياقة» تصل إلى 12 منافسة، والتي ستقام بالتعاون مع FDT Gym لتضم أفضل الأندية الرياضية من جميع أنحاء الكويت، ومن ضمن المنافسات: منافسات قوارب الكاياك، والتجديف الداخلي، والجري، والقفزات المتزامنة، وغيرها من الرياضات الأخرى الشيقة.

هذا، وسيتم اختتام بطولة «The Stadium» بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في كلتا المرحلتين، في جميع المنافسات الرياضية، مع تقديم الدروع التقديرية وجوائز مالية عديدة.

الجدير بالذكر أن الموقع المخصص لبطولة «The Stadium» يحوي 3 أقسام، أولا: الملاعب، وثانيا: القرية، التي ستستضيف أجنحة لعدد كبير من الشركات من مختلف القطاعات لعرض خدماتها ومنتجاتها، وثالثا: ساحة المطاعم، التي استكمل بها KIB شراكته الناجحة مع Food Buzz ليستمر في دعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال في قطاع المطاعم.