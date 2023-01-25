

هادي العنزي



أشاد المدرب الوطني لكرة السلة خالد الشمري بثقة مجلس إدارة نادي الجهراء بإسناد مهمة قيادة الفريق الأول لكرة السلة له خلفا للمدرب اللبناني أحمد الفران، الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي.



وأكد الشمري لـ «الأنباء» أن المسؤولية كبيرة، وقد تأهل الجهراء إلى الدور الحاسم للعب على اللقب وهو في المركز الخامس من بين ستة فرق متأهلة، والمواجهات المقبلة حاسمة مع فرق تمتاز بالاستقرار الإداري والفني، وهذا يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة، إذا ما أردنا الظهور بصورة مشرفة، وتقديم مستويات جيدة.

وذكر الشمري أن مهمته ستنحصر في الفترة المقبلة في التأهل ضمن الفرق الأربعة إلى الدور قبل النهائي للمنافسة على لقب الدوري، مضيفا أن الكويت يعد المرشح الأبرز للظفر باللقب، نظرا لما يضمه من كوكبة متميزة من اللاعبين، بالإضافة إلى كاظمة والقادسية، ولكن تبقى لكل مباراة حساباتها، والجهراء قادر على المنافسة، بما يضمه من لاعبين محليين متميزين ومحترفين، ونأمل التوفيق في مهمتنا.