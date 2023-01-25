

عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد المشعان عقب الفوز على الجهراء 1-0 وبلوغ ربع نهائي كأس سمو الأمير أن «العنابي» قدم مباراة كبيرة وسيطر على اللقاء من بدايته حتى نهايته، ما ساهم في خلق العديد من الفرص وصل عددها الى أكثر من 6 فرص محققة للتسجيل، مهنئا اللاعبين على هذا الأداء.

وأضاف: انني لا أحب أن أضع الأعذار وقت الخسارة مثلما حدث في الدوري بعد الحصول على 3 بطاقات حمراء في 3 مباريات متتالية، كما أننا الفريق الوحيد الذي لعب بمحترف واحد لمدة شهرين، ولكن فضلت أن أقول تلك الأمور بعد الفوز لكي أثبت شخصية اللاعبين وقوتهم في الملعب وكذلك في الحصص التدريبية.

وأشار المشعان إلى أنه بشكل عام قدمنا مباراة جيدة، كما أن أرضية الملعب ساعدتنا على تقديم مستوى جيد، ولكن ضياع الفرص يزعجني خصوصا في بطولات الكؤوس.