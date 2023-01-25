

عبدالعزيز جاسم



بوتيرة متسارعة، وبعد التعاقد خلال الأيام الماضية بشكل رسمي مع اللاعبين المالي ابراهيما تانديا والفرنسي عبدالواحد سيسوكو، يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقادسية بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك الى إغلاق ملف المحترفين بشكل نهائي من خلال التوقيع مع مدافع قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الجاري.

ويبدو أن المدافع السابق للأصفر الغاني رشيد صوماليا بات أحد الخيارات المتاحة، حيث يشارك حاليا مع فريق معيذر القطري، لكن يعتبر العائق الوحيد هو مسألة الفحص الطبي، وفي حال عدم القدرة على التوقيع معه، فإن هناك أكثر من لاعب سيتم التفاوض معه للانضمام للفريق قبل انطلاق الجولة الـ12 من دوري زين الممتاز والتي ستكون أمام كاظمة 4 فبراير المقبل.