اكتشف محام لمايك بنس، نائب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، حوالي 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية في منزل بنس في إنديانا، وقد قام بتحويل هذه السجلات السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما قالت مصادر متعددة مطلعة على الأمر لشبكة CNN.



وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل مراجعة للوثائق وكيف انتهى بها المطاف في منزل بنس بولاية إنديانا.



وقالت المصادر إن محامي بنس اكتشف الوثائق السرية في منزل بنس الجديد في الكرمل Carmel بولاية إنديانا عقب الكشف عن مواد سرية تم اكتشافها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن ومقر إقامته.



يأتي هذا الاكتشاف بعدما قال بنس مرارا وتكرارا إنه ليس بحوزته أي وثائق سرية.



فيما لم يتضح بعد ما هي الوثائق المتعلقة أو مستوى حساسيتها أو تصنيفها. ويعتزم فريق بنس إخطار الكونغرس.