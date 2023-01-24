إستمرارا للتوسع الذي تشهده العلامة التجارية الشهيرة إي ال اند ان لندن أو ايلان كافيه، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تروج لنفسها على أنها "المقاهي الأكثر جاذبية على الإنستغرام" في العالم، أفتتحت أول فرع لها في مدينة جدة مع وجهة أنيقة تمزج الروح الإبداعية مع بريق وسحر الريفيرا الفرنسية، واصفة المقهى الجديد بأنه "جنة الريفيرا في جدة"..

بعد النجاح الهائل الذي حقّقه المقهى ذات الخلفية الأمثل في لندن لالتقاط الصور لصفحة إنستغرام في مدينة الرياض، من خلال جدرانه الزهرية الفاتنة والمفعمة بالأزهار وتصميمه الداخلي الفريد وطعامه المبتكر وحلوياته وقهوته المميّزة، أفتتح أبوابه رسمياً بمجمع اتيلية لافي علي طريق الملك عبدالعزيزمساء الاحد في حفل كبير بحضور بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورواد التواصل الاجتماعي وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأقليمية.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة العلامة في التوسع في المملكة العربية السعودية، بعد إفتتاح ستة مواقع مستقلة في العاصمة السعودية بتوقعات للتوسع في مدينة جدة بمواقع اخري خلال هذا العام الجديد.

ويضم الفرع الجديد مجموعة من أشهر الأصناف الموجودة من فروع لندن، إلى جانب أصناف ذات لمسة محلية. ننتظر تذوّق الشكشوكة وبرجر تشيتوس وبالطبع كيك دولسي دي ليتشي وبالإضافة الي باقة متنوعة من الابتكارات الرائعة للمشروبات، من الهوت شوكلت الوردية المغطاة بطبقة من الكريمة والمارشميلو، إلى الموكتيلات الباردة زاهية الألوان.

وبهذة المناسبة عبرت مؤسِّسة ” إي ال أند إن لندن” ألكسندرا ميلر عن سعادتها بإفتتاح أول فرع في مدينة جدة، وقالت: " بعد نجاحنا في الرياض ، يسعدنا أن نعلن عن فرعنا الجديد والأول في عروس البحر الأحمر جدة."

وأضافت " المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أسرع أسواق المأكولات والمشروبات نموًا في الشرق الأوسط، إنه وقت ممتع وهام لتنكون جزءًا من هذه الحقبة المزدهرة في السعودية.

لذلك ، نحن فخورون بتواجدنا في المملكة العربية السعودية ونتتوق إلى مشاهدة عملية توسّعنا في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية تتجلّى مع افتتاح المزيد من المقاهي الفريدة والخلّابة في كافة أنحاء المملكة"

مقهى إي ال أند إن أسسته ألكسندرا ميلر في عام 2017 ، ويذكر أن المقهي الانجليزي الشهير منشر في جميع انحاء العالم ويوجد حاليًا 23 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ، بما في ذلك عشرة متاجر في لندن وسبعة في المملكة العربية السعودية واثنان في الكويت. كما أن لديها متاجر في باريس وميلانو والدوحة ودبي.