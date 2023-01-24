اجتمع عدد كبير من الفنانين والفنانات تحت سقف مطعم "القبة لاونج " وذلك بعد أن منحت لهم شركة" Sol Art " الفرصة لدخول في معترك التنافس الفني الغنائي بينهم، من خلال البرنامج الأسبوعي " القبة أيدول" حيث يتم التصويت للمتسابقين من المشاركين والمشاركات عبر أصوات الحضور من مرتاديين المطعم. واحتدم التنافس بين الفنانين والفنانات في تقديم قدراتهم الصوتية وامكانياتهم الغنائية لجذب واستقطاب أصوات جمهور الحاضرين. ومن الفنانين المشاركين في مسابقة " القبة أيدول " : "عمار أحمد" ، " أمين عاكف " ، " علي النهدي "، " نور العمر " ، " ماجد الصغير "، " غفران الخالد "، ومن الفنانات : " ناي المنصور "، " ملك يوسف" ، " مي العبدالله "،" رانيا سليمان " ، " ساندرا " ، " سمرين " والبعض من هؤلاء بدأت بصمتهم تتشكل وحضورهم يترسخ بثبات لدى المتلقي في السنوات الاخيرة الماضية، وهو الأمر الذي وضح جليا في نسبة الحضور المرتفعة في موقع " القبة لاونج " .

يذكر أن جوائز المسابقة ستكون على النحو التالي : الفائز الأول سيحصل على سيارة، أما الثاني ستكون من نصيبه ١٥ ألف ريال، أما الثالث فمن المقرر حصوله على رحلة سياحية إلى دبي، بالإضافة تقرر أن يتم منح 15 جائزة أسبوعية للحضور من رواد المطعم عبر الإختيار العشوائي لأرقام طاولة الطعام .

من جانبه عبر " محمد فريد شمسي " مدير عام شركة " Sol Art " الجهة المنظمة لبرنامج " القبة أيدول " عن سعادته للنجاح المنقطع النظير لهذه المسابقة التي تميزت بمشاركة كل هؤلاء من الفنانين والفنانات واستمتع جميع الحضور بهذا الزخم الغنائي الرائع التي يتم تقديمه كل يوم أثنين من كل أسبوع.

و استطرد محمد شمسي بقوله: أعتقد أن فكرة هذا البرنامج تجسدت في فتح أبواب المنافسة على مصراعيها للفنانين والفنانات ليطرقوا وبقوة تلك الأبواب لتبدأ معها مرحلة جديدة من مراحل حياتهم في الساحة الغنائية حين بدأت تراودهم الطموحات والرغبة الأكيدة في التربع على عرش القمة في مسابقة " القبة ايدول " .