

يواجه مساء اليوم ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد في قمة «ديربي» مثيرة بربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والمواجهة تعد الأولى بين فريقي العاصم في الكأس منذ عام 2015. فيما يحل أتلتيك بلباو ضيفا على فالنسيا في مواجهة ثانية ضمن ذات الدور.



ولن يكون «ديربي مدريد» ممرا سهلا لـ«الميرينغي» أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي انتعش فريقه أخيرا بفوز على بلد الوليد 3-0 بفضل الفرنسي أنطوان غريزمان، في مباراة ظهر فيها لاعبه الجديد القادم من برشلونة، الهولندي ممفيس ديباي.



رغم ذلك، فإن ريال مدريد الساعي إلى التتويج بالكأس للمرة الأولى منذ العام 2014، قد يكون صاحب الكفة الراجحة بالعبور من هذه المواجهة، ذلك أنه لم يخسر في آخر 7 مباريات «ديربي» خاضها على ملعبه سانتياغو برنابيو، مع 4 انتصارات و3 تعادلات.



ومع أتلتيكو مدريد تحديدا، فاز النادي الملكي في آخر 3 مواجهات بينهما على ملعبه، من دون أن يستقبل أي هدف.



من جانبه، قال مدرب الريال كارلو انشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل المباراة: «إنها مواجهة (ديربي) ضد فريق قوي، سنعود إلى ملعبنا بعد شهرين ونتطلع إلى ذلك».



وعن امتلاك ريال مدريد الأفضلية أمام الأتلتي في «الديربي»، بسبب إقامته في سانتياغو برنابيو، قال أنشيلوتي: «يمكن أن يكون نعم ولكننا فريق يلعب بشكل جيد للغاية في خارج ملعبنا، إن حماسنا للعودة إلى ملعبنا بعد شهرين سيساعدنا وهذا واضح، اللعب بدعم من جماهيرنا أمر أساسي دائما، العودة إلى برنابيو شيء مميز».



وعن الحافز الكبير لريال مدريد لإقصاء أتلتيكو، رد مدرب الملكي: «لم نفكر في ذلك، إنها فرصة مهمة لا أكثر، إنه منافس رائع والفوز عليهم سيكون صعبا، إنها ليست مجرد مباراة أخرى، هي مباراة ديربي، إنهم يتحسنون وسيكون الأمر ممتعا».



وكشف أنشيلوتي عن جاهزية ألابا للمشاركة مع الريال أمام أتلتيكو، قائلا: «ألابا متاح لكن تشواميني لايزال بحاجة إلى التدريب وكذلك كارفاخال وهازارد وفاسكيز».



وحول البدء بالثنائي كروس ومودريتش بشكل أساسي مع ريال مدريد ضد أتلتيكو، قال أنشيلوتي: «بالطبع يمكنهم اللعب معا، إنهم يساهمون هذا الموسم وكانوا حاسمين، سيستمرون في ذلك».