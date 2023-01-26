



أنقذ يوزوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب من خسارة وشيكة ومنحه التعادل امام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90، وذلك ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.



ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 36 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتقدم للمركز الثاني.



وسجل الدولي التونسي إلياس السخيري الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر هدف السبق لكولن (4)، وبعد ضغط كبير، سجل كيميش هدف التعادل لبطل المانيا في المواسم العشرة الأخيرة (90).



وفشل العملاق البافاري للمباراة الثانية تواليا منذ استئناف مباريات الدوري الالماني عقب انتهاء العطلة الشتوية التي تلت منافسات مونديال 2022، في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في المرحلة السابقة امام لايبزيغ بالنتيجة ذاتها.



وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بعد التعادل: «نقطة التعادل مستحقة، لعبنا مباراة جيدة للغاية في الشوط الثاني، التعادلان حتى الآن هذا العام لا تكفيان لما يدور في أذهاننا»، مضيفا كولن دافع بعمق وجعل الأمر صعبا بالنسبة لنا، إذا سجلنا هدف التعادل مبكرا، لكان الأمر صعبا عليهم، الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني كانت كما كنت أريد، أنا واثق من أننا سنعود إلى طريق الفوز إذا لعبنا مثل الشوط الثاني.



وعن تبديل ليون غوريتسكا بين شوطي اللقاء، قال مدرب البافاري: «تغيير ليون بسبب الدوار بعد اصطدام رأسه مع لاعب كولن قبل نهاية الشوط الأول وليس بسبب أدائه».



وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني مؤقتا بفوزه الساحق على مضيفه شالكه 6-1.



ولم يخسر لايبزيغ في مبارياته الـ 15 الاخيرة في جميع المسابقات، وتحديدا منذ 22 سبتمبر الماضي، حيث فاز في 12 وتعادل في ثلاث.



وحقق فولفسبورغ فوزا ساحقا على حساب مضيفه هرتا برلين 5-0، كما انتزع هوفنهايم تعادلا قاتلا امام شتوتغارت 2-2.