

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم أمس تمديد عقد لاعب وسطه الدولي الجزائري هشام بوداوي حتى يونيو 2027.



وانضم بوداوي (23 عاما) الى صفوف نيس في سن التاسعة عشرة عام 2019 قادما من بارادو الجزائري وبعدما توج بلقب كأس الأمم الافريقية مع منتخب بلاده في العام ذاته في مصر.



وقال المدير الرياضي لنادي نيس فلوران غيسولفي على الموقع الرسمي للنادي إن بوداوي الذي أصبح ركيزة أساسية في صفوف الفريق «يجسد بشكل مثالي هوية اللعبة التي نريد فرضها في نيس في السنوات المقبلة».



وخاض بوداوي الذي عانى من الإصابة لفترة طويلة هذا الموسم، 15 مباراة في جميع المسابقات مع نيس، وبات ثاني لاعب بعد جان كلير توديبو يمدد عقده مع الفريق منذ تسلم غيسولفي الإدارة الفنية في أكتوبر الماضي.