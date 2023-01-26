

وضع نيوكاسل قدما في نهائي كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه ساوثمبتون 1-0 الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي. وسجل نيوكاسل هدف الفوز في الدقيقة 73 عن طريق البرازيلي غويلنتون.



واعتقد ساوثمبتون انه ادرك التعادل بعدها بدقيقتين عن طريق ادام آرمسترونغ، الا ان فرحة اصحاب الارض لم تدم طويلا بعدما الغى حكم الفيديو المساعد VAR الهدف بداعي لمسة يد (75).



وشهدت المباراة طرد قلب دفاع ساوثمبتون الكرواتي دويي كاليتا-كار بعد نيله بطاقتين صفراوين (86).



وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في 31 الجاري.



وتمكن نيوكاسل هذا الموسم من المنافسة بقوة، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن ارسنال المتصدر، وست نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.



وانهى نيوكاسل، الساعي للتأهل إلى أول نهائي له منذ عام 1999، الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.



وينافس نيوكاسل بقوة للتأهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا الذي غاب عنها منذ موسم 1998-1999.



وكان ساوثمبتون فجر اكبر مفاجآت كأس الرابطة عندما أقصى مان سيتي بطل انجلترا من الدور ربع النهائي بفوزه عليه 2-0.



ويطمح نيوكاسل ان يحرز لقبه الاول «الكبير» منذ قرابة 68 عاما عندما توج بلقب كأس إنجلترا عام 1955.



وابدى مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو سعادته بفوز فريقه، وقال بعد المباراة «سعداء جدا بالفوز، هذا كان هدفنا، كانت مباراة صعبة وحظينا بفرص عديدة، نحن بوضع جيد الآن يمكننا الوصول للنهائي، ولكن كرة القدم مجنونة».



على الجهة الأخرى، يحتاج أبناء المدرب ناثان جونز إلى ما يشبه المعجزة لقلب الطاولة على نيوكاسل والوصول إلى المرحلة النهائية من البطولة، وتشير الإحصاءات إلى أن ساوثمبتون لم يحقق فوزا بهدفين على نيوكاسل في «سانت جيمس بارك» في السنوات الأخيرة في جميع المسابقات، وهذا يشمل جميع المواجهات المباشرة بين الفريقين من الآن وحتى عام 1993، وهو نفس الفارق المطلوب الآن للتأهل لنهائي الكأس.