

القاهرة - سامي عبدالفتاح



هدية أخرى تلقاها الأهلي من منافسه التقليدي الزمالك، بتلقيه الخسارة الثالثة أمام غزل المحلة 1-2 ليتراجع إلى المركز الخامس، فيما قبل الأهلي الهدية بصدر رحب وحقق فوزا صعبا على البنك الأهلي 1-0 في آخر مواجهاته قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية الذي سينطلق بداية فبراير، كما تلقى هدية مماثلة من فيوتشر الذي يطارد الأهلي ويحتل حاليا المركز الثاني بالوقوع في فخ التعادل مع المصري 1-1، بينما فاز بيراميدز على سموحة 2-1 وذلك ضمن الجولة الـ15 لمسابقة الدوري المصري، ليصبح الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة وفيوتشر ثانيا بـ 31 نقطة وبيراميدز ثالثا برصيد 30 نقطة، فيما قفز المقاولون العرب إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

ومع صافرة نهاية مباراة المحلة، أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور إقالة البرتغالي فيريرا والجهاز الفني المعاون مع تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا يعاونه محمد صبري وحسين ياسر مع الإبقاء على أمير مرتضى منصور مشرفا على الفريق وإسماعيل يوسف مديرا للفريق.



هذا، وستغادر يوم 28 الجاري بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على متن طائرة خاصة إلى المغرب للمشاركة في بطولة مونديال الأندية للمرة الثامنة، حيث ستكون المباراة الأولى أمام فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير.