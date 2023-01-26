

مبارك الخالدي



أعلنت إدارة نادي الجهراء رسميا التعاقد مع اللاعب الدولي القطري عبدالكريم حسن وأفضل لاعب في آسيا سابقا لتكون أولى صفقات مجلس الإدارة الجديد برئاسة خالد الجارالله.

وأشار بيان النادي إلى أن الصفقة هي الأولى للفريق وقد تلحقها صفقة اخرى قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في 31 الجاري.



وكان الدولي القطري عبدالكريم حسن (29 عاما) قد تعرض لقرار انضباطي من الاتحاد القطري للعبة يقضي بغرامة مالية والايقاف عن تمثيل المنتخب إلى اجل غير مسمى، الأمر الذي جعل اللاعب متاحا للتعاقد معه.

وقال الاتحاد القطري إن حسن الذي استغنى عنه نادي السد لنفس الواقعة، عوقب بخصم نصف راتبه مع تغريمه 200 ألف ريال (نحو 55 ألف دولار). ‏

هذا، وحقق القطري عبدالكريم حسن العديد من الإنجازات منها اختياره أفضل لاعب في آسيا 2018، كما حصد لقب دوري أبطال آسيا 2011 وأيضا لقب كأس آسيا 2019، هذا إلى جانب مشاركته في مونديال قطر 2022.

وقد سجل مع السد 75 هدفا طوال مسيرته مع الفريق. وعلى الرغم من التكتم على تفاصيل الصفقة إلا أن رئيس نادي الجهراء خالد الجارالله قال لوكالة «فرانس برس»: «نحمد الله على إتمام هذه الصفقة الضخمة التي ستفيد ليس فقط فريقنا بل الدوري الكويتي ككل.

التعاقد تم بعد التواصل مع محامي اللاعب ووكيل أعماله، ولمسنا رغبة اللعب وإرادته في اختيار نادينا. ورفض الجارالله الحديث عن قيمة الصفقة مكتفيا بالكشف عن مدتها التي تصل إلى عام واحد.

من جهته، قال حسن «سعيد بانضمامي إلى نادي الجهراء»، مضيفا: «شكرا لرئيس مجلس الإدارة المحامي خالد الحسيني وأخض بالشكر رئيس جهاز الكرة الكابتن طواري مدلول».