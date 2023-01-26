

هادي العنزي



تنطلق في الـ 9:30 صباح اليوم المرحلة الأولى لفعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية، من منطقة الشعب البحري مرورا بجسر الشيخ جابر الأحمد وصولا إلى مدينة الصبية، على أن تختتم المرحلة الأولى في المنطقة الحرة في الخامسة والنصف مساء، بمسافة إجمالية تصل إلى اكثر من 120 كيلومتر.



ويشارك في فعالية المبادرة التي تنظمها شركة «لين ستارت»، وتقام تحت شعار «مسيرة العرفان» ما يقارب من 90 مشاركا من 11 دولة، وتستمر فعالياتها حتى مساء السبت المقبل.



هذا، وأبدت رئيسة اللجنة المنظمة للفعالية والمدير العام لشركة «لين ستارت» سارة الحبيل سعادتها بالمشاركة الإيجابية الكبيرة للفرق والأفراد من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: «تجاوزنا الكثير من التحديات التي اعترضت استمرار المبادرة الخليجية، وحرصنا على توفير كافة السبل التي من شأنها أن تضمن سلامة المشاركين، وإيصال رسائلهم الإنسانية بأفضل صورة ممكنة».



وذكرت أن فعالية المبادرة الخليجية تقام على مدى 3 أيام متتالية، بمسافة إجمالية تصل إلى أكثر من 200 كيلومتر، تشمل زيارة العديد من المعالم الحضارية في الكويت، ومضيفة ان المبادرة حملت شعار «مسيرة العرفان» للتعريف بالمسؤولية المجتمعية، ومدى أهميتها في حياة الأفراد والمجتمع، كما أنها تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الأهداف الشخصية، وقيمة الامتنان للنعم والمقدرات التي نملكها، كما أن لكل فريق مشارك رسالة إنسانية خاصة به يسعى لتقديمها إلى المجتمع، ومن بين المشاركين رئيسة اتحاد المرأة الأميركية في الكويت باميلا خريبط، ومدير مركز التضامن الأميركي الاجتماعي فرع الشرق، ود.فيصل الخضرا، وسعد الهنيدي، طلال وعبدالله البواردي، وبدر العيسى «بونبيل»، ونتمنى للجميع التوفيق.