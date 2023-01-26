

زكت الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية بدر ناصر الدوسري لمنصب نائب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي في الدورة الجديدة اعتبارا من 2023 حتى 2027.



وعبر الدوسري عن شكره وامتنانه لأعضاء الجمعية العمومية لإعادة انتخابه مع أعضاء مجلس الإدارة، معربا عن أمله في مواصلة التقدم والنجاح، واستكمال العمل بما يصب في مصلحة أندية ذوي الإعاقة.



ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات على صعيد المنافسات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن رياضيي الكويت أثبتوا أنفسهم بصورة كبيرة، ويشار إليهم بالبنان في جميع المنافسات العالمية.