أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس غيبريسوس بأداء المنظومة الصحية الكويتية وتعاملها مع مختلف ملفات الوقاية والعلاج بما في ذلك الحماية من الأمراض غير السارية.



جاء ذلك خلال استقبال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين للدكتور غيبريسوس بمقر الوفد الدائم لدوله الكويت بمدينة جنيف.



وقال السفير الهين، في تصريح لـ «كونا» إثر الاجتماع، إن مدير عام منظمة الصحة العالمية أعرب كذلك خلال الاجتماع عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها دوله الكويت على مختلف الصعد دعما لجهازها الصحي.



وأضاف أن اللقاء تناول الاطلاع على مجريات الأمور بشأن الحالة الصحية عالميا والتطلع إلى انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد التي أرهقت العالم بأسره.



كما أشار السفير الهين إلى أن العلاقات مع منظمة الصحة العالمية متميزة وأن هناك تعاونا مع وزارة الصحة في عدد من المجالات التقنية والدعم الفني المتخصص والبرامج التوعوية حول الصحة العامة.