

أشاد سفير جمهورية مالاوي لدى البلاد يونس عبدالكريم بجهود جمعية الهلال الأحمر وما تقدمه من مساعدات متنوعة للدول المنكوبة.



وأعرب عبدالكريم في تصريح صحافي عقب لقائه نائب رئيس مجلس ادارة (الهلال الأحمر الكويتي) أنور الحساوي عن تقديره لمساندة الجمعية للشعوب التي تتعرض إلى الكوارث الطبيعية والحد من معاناتهم الإنسانية.



وقال إنه اطلع خلال اللقاء على جهود الجمعية في اغاثة المتضررين اينما كانوا مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون لخدمة الانسانية جمعاء من خلال الوسائل المتاحة كافة لضمان حياة أفضل للمنكوبين.



وأضاف أنه تم التطرق خلال اللقاء الى أوجه التعاون القائم بين (الهلال الأحمر الكويتي) والصليب الأحمر في مالاوي إضافة الى الجهود والأعمال الانسانية المشتركة بين الجانبين في ظل ما يشهده العالم من متغيرات.



ودعا السفير الجمعية الى التنسيق مع الصليب الأحمر في مالاوي لتقديم الدعم لبلاده وتوفير الغذاء والادوية في ظل تفشي مرض الكوليرا هناك.



بدوره، أكد الحساوي اهتمام الكويت ممثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي بالأوضاع الإنسانية في مالاوي، مشيرا الى أن الجمعية تعمل على دعم كافة الجهود لمساعدة المحتاجين هناك.



وقال الحساوي إن الجمعية ساندت الجهود الانسانية في مالاوي وقدمت المساعدات الاغاثية للمحتاجين الذين فقدوا منازلهم هناك في عام 2019.



وأكد التزام الجمعية بتقديم الدعم والمساعدة للدول المتضررة وانطلاقا من دورها الإنساني لمساعدة المحتاجين في مالاوي الأمر الذي يدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.