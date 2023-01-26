الدوحة - فريد عبدالباقي



رفض المرخية فكرة الاستغناء عن خدمات مهاجمه العراقي أيمن حسين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25»، وقيادته لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، حيث توج هدافا للبطولة برصيد 3 أهداف، حيث تلقى اللاعب العديد من العروض الاحترافية من أندية إماراتية وسعودية وأخرى عراقية.



هذا، وخرج فريقا الغرافة والريان بنقطة التعادل الإيجابي 2-2، امس الأول في ختام مباريات الجولة الـ11، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، كما رفع الريان رصيده إلى 5 نقاط ليظل في المركز الـ11 وقبل الأخير. وفي مباراة أخرى، نجح فريق قطر في تحقيق فوز كبير على فريق أم صلال بنتيجة 4-1، وبذلك حافظ فريق قطر على تواجده في المركز الرابع بعد أن وصل رصيده إلى 16 نقطة، وبقي أم صلال في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.



وفي مباراة ثالثة، ضاعف الوكرة من معاناة فريق السيلية بإلحاقه هزيمة قاسية قوامها 0-5، وبذلك عزز الوكرة موقعه ثالثا برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد السيلية عند 4 نقاط في المركز الأخير.



يذكر أن السد «حامل اللقب» أهدى الدحيل صدارة الدوري بعد أن ألحق بالمتصدر السابق العربي الهزيمة الثانية له هذا الموسم بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد العربي عند 22 نقطة ليتنازل عن الصدارة محتلا الوصافة لصالح الدحيل الفائز على الشمال بهدفي الكيني مايكل أولونغا في الدقيقتين (61-68) حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الشمال عند 10 نقاط في المركز الثامن، ولديه مباراتان مؤجلتان.