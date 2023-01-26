تم إلغاء أو إعادة جدولة جميع رحلات الركاب من أو إلى مطار برلين بسبب إضراب هو الأكبر منذ عام 2018 للمطالبة بزيادة الأجور.



وكان من المقرر أن يمر نحو 35 ألف مسافر عبر مطار برلين-براندنبورغ على نحو 300 رحلة، وأرجأت شركات الطيران بعض رحلاتها إلى الخميس وحولت عدة رحلات إلى مطارات في دريسدن ولايبزغ.



ودعت نقابة «فيردي»، عمال المطار وموظفي الأمن وعمال المناولة الأرضية إلى الاضراب، مما اثر على عمل فرقة إطفاء المطار وعمليات التزود بالوقود ومناولة الأمتعة وعدادات تسجيل وصول الركاب.



وتطالب النقابة بزيادة الأجور بمقدار 500 يورو شهريا لموظفي شركة المطار وخدمات المناولة الأرضية على مدى عقد مفاوضة جماعية مدته 12 شهرا. ويضغط أرباب العمل من أجل عقد أطول بكثير في المفاوضات.



وكانت آخر مرة ألغت فيها الإضرابات العمالية في ألمانيا العديد من الرحلات الجوية خلال إضراب كبير على مستوى البلاد في أبريل 2018 حين ألغيت مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد بعد أن ترك عشرات الآلاف من موظفي البلديات والحكومة الاتحادية وظائفهم.



كما أثر ذلك الإضراب على وسائل النقل العام ومراكز الرعاية النهارية والعيادات الصحية والمكاتب الإدارية الحكومية وحمامات السباحة العامة في أجزاء كثيرة من ألمانيا.