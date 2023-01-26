

بيروت - خلدون قواص



شدد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على ان انتخاب رئيس للجمهورية هو أولى الأولويات لإخراج لبنان مما هو فيه، داعيا المجلس النيابي الى حسم خياره والتوافق على انتخاب رئيس لكل اللبنانيين.



وأكد المفتي دريان خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري أن لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب الذين لن يتخلوا عنه وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، وشكر قيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها للقضايا العربية والإسلامية ومنها الوضع في لبنان.



بدوره، أمل السفير بخاري للبنان وللبنانيين الأمن والاستقرار والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة.



واطمأن بخاري إلى صحة سماحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به وتماثله للشفاء، وكانت مناسبة تم فيها استعراض الأوضاع اللبنانية، وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية إنجاح المساعي الهادفة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون منطلقا لحل الأزمات اللبنانية المتلاحقة التي أصبحت في وضع حرج وبخاصة المؤسسات التي تتهاوى بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة.